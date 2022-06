Beim Südtiroler Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Neumarkt vom 24. bis 25. Juni 2022 zeigten die Bewerbsgruppen aus dem Bezirk Vöcklabruck Ihre Stärke.

Die Bewerbe wurden bei hochsommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein in Neumarkt auf dem Sportplatz abgehalten.

Insgesamt traten 19 Bewerbsgruppen und 2 Jugendgruppen bei diesem Landesbewerb aus dem Bezirk Vöcklabruck an.

In der Gästewertung Bronze-A siegte die Bewerbsgruppe Guggenberg, den 3. Platz erreichte Zell am Moos 1.

In der Gästewertung Silber-A siegte die Bewerbsgruppe Steindorf vor Kogl und Zell am Moos 1.

In der Gästewertung Bronze-B konnte die Bewerbsgruppe Redlham 1 den zweiten Platz erreichen.

In der Gästewertung Silber-B erreichte die Bewerbsgruppe Redlham 1 den dritten Platz.

Bei den Gästegruppen der Jugend ging der Sieg in den Kategorien Gäste Bronze (Die beiden Gruppen in der Wertung vor den Redlhamern waren nicht bei der Schlussveranstaltung anwesend) und Gäste Silber an die Gruppe Redlham 2.

Ergebnislisten:

Aktive Gruppen

Jugendgruppen