Rückblickend kann gesagt werden, dass unser diesjähriges Frühlings.KONZERT im Kulturzentrum Lenzing ein voller Erfolg war. Trotz der schwierigen Situation und einiger Ausfälle, leider auch in unseren Reihen, haben uns dennoch viele Leute unterstützt und den Abend mit uns verbracht. Zu Beginn gab unser Jugendorchester sein Können zum Besten, anschließend präsentierte der MV Werkskapelle Lenzing ein unterhaltsames Programm mit Jazzelementen, eingängigen Melodien und bekannten Konzertmärschen.

Mit den Werken "Mystic River", "The Hounds of Spring" und "Granada" bereiten wir uns aktuell auf die diesjährige Frühjahrs-Konzertwertung in der Stufe D vor, welche am 23.4. und 24.4.2022 in Gampern stattfindet.

Ein weiteres Highlight war die Instrumentenvorstellung für die umliegenden Volksschulen, bei der die SchülerInnen die Möglichkeit hatten, viel Wissenswertes über die einzelnen Instrumente zu erhalten. Leider war es ihnen nicht möglich, diese selbst auszuprobieren, doch engagierte Musikerinnen und Musiker unseres Vereins gaben einige Hörproben und zeigten spielerisch die einzelnen Instrumente vor.

Wir bedanken uns für das zahlreiche Erscheinen sowohl beim Konzert, als auch bei der Instrumentenvorstellung und wir freuen uns auf neue Gesichter in unseren Reihen!