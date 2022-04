Am Freitag 8. April fand in der Galerie Schloss Puchheim die Eröffnung der Ausstellung "Time heals all wounds" der Künstlerin Johanna Honisch statt, die bis einschließlich 2. Mai besucht werden kann. Auf drei Etagen befinden sich Skulpturen und Bilder der Künstlerin, die ein umfangreiches Bild ihrer Arbeit zeigen. Zahlreiche Besucher waren bei der Eröffnung anwesend, die vom Bürgermeister von Attnang Puchheim Herr Peter Groiß und der Kuratorin Gabriele Baumgartner eröffnet wurde. Man kann diese sehenswerte Ausstellung an jedem Sonntag zwischen 10-12 Uhr oder auf Anfrage gerne besichtigen.