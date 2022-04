In St. Georgen im Attergau führte uns eine Kreuzwegstationswanderung auf den Kalvarienberg.

Auf der ca. 1,5 km Strecke sind 13 Kreuzwegstationen aufgestellt, welche die Leidensgeschichte Jesus Christus darstellen. Die 14. Station befindet sich in der Kalvarienbergkirche, die leider versperrt war. Die 12. Station, eine Kreuzigungsgruppe ist um einiges größer dargestellt als die restlichen Stationen.

Oben angelangt hat man Zeit zum Krafttanken, zum Innehalten und dabei genießt einen herrlichen Rundblick auf St. Georgen und Umgebung.

Der Kreuzweg, welcher ursprünglich auf dem Kogelberg geplant war, wurde in den Jahren 1862 bis 1869 schließlich auf dem Kalvarienberg errichtet, da ein Grundbesitzer am Kogelberg seine Zustimmung zur Erbauung nicht gab. Der damalige Kooperator und Dechant von St. Georgen konnten sich schließlich mit 3 Bauern einigen, dass diese die Grundstücke am Kalvarienberg zur Verfügung stellten.

Von 1864 bis 1869 wurde die Kirche am Kalvarienberg errichtet, welche leider nur von außen besichtigt werden kann.

Die Kreuzwegstationen wurden 2016 und die Kirche in den Jahren 2002 bis 2004 umfangreich restauriert.