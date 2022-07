Schlag auf Schlag hamsterten die SVV-Talente am 25.06. im deutschen Amberg die Medaillenplatzierungen ein. Sage und schreibe 113 Medaillen, davon 56mal Gold, konnten die Schwimmer erringen. Gesamt gingen 22 Tagessiege von 31 Bewerben auf das Konto der Vöcklabrucker Schwimmer/innen.

Besonders stark in Form zeigte sich Pia Part in Amberg. Neben 8 Goldenen im Jahrgang 2008, erschwamm sie auch 6 Tagessiege in der Allgemeinen Klasse. Dass sie diese in diversen Schwimmlagen und über die verschiedensten Streckenlängen gewinnen konnte, unterstreicht ihre schwimmerische Vielseitigkeit. Bei den Herren war Marvin Zimmermann (Jg. 2006) schnell unterwegs, der sich ebenfalls 8 Siege in seinem Jahrgang sicherte und zusätzlich über die Rückentrilogie (50, 100 und 200 m) die gesamt schnellste Zeit. 5 AK-Siege und genauso viele Tagessiege konnte der 19-jährige Yorik Anzengruber in der Allgemeinen Klasse an Land ziehen. Sehr stark unterwegs war auch wieder die 14-jährige Marie Sophie Marschall, die neben 2 Goldenen, 3 Silbernen und 1 Bronzenen in ihrer Altersklasse, noch zwei Tagessiege über 200 m Lagen und 200 m Schmetterlings erkämpfte.

Die Liste der Gesamtsieger komplettierten die 16-jährige Sarah Föttinger (3x Gold, 3x Silber, 1 Tagessieg 50 m Brust), der 18-jährige Jakob Stetina (2x Gold, 1x Silber, 1 Tagessieg 100 m Freistil) sowie der 16-jährige Leon Ficht (1x Gold, 3x Silber, Tagessieg 200 m Freistil).

Die jüngsten SVV-Medaillenhamster waren der 10-jährige Alexander Baldinger (je 1x Rang 1 und 2, 2x Rang 3) und der 11-jährige Arthur Mayer (1x Rang 1, je 2x Rang 2 und 3).

Besonders der Jahrgang 2009 wurde von den SVV-Talenten dominiert. Bei den Mädchen räumten Anna Lea Fischereder (4x Gold bzw. Silber, 1x Bronze), Azra Dautovic (je 2x jede Stufe des Podests), Finja Zimmermann (1x Gold, 2x Silber, 4x Bronze) und Mattea Stetina (1x Gold) kräftig ab, während Silas Schneider mit 5 Siegen bei den Burschen erfolgreich war.

Bei den 14-jährigen ließ neben Pia Part und Marie Sophie Marschall, auch Sara Maric mit sechsmal Rang 2 und einmal Rang 3 nichts anbrennen. Im Jahrgang 2007 wurde der SVV durch Lisa Rutschetschin (3 Siege) und Marie Führer (je 3x Silber und Bronze) bei den Mädchen und Tobias Schierl bei den Burschen (4 Siege, 1 dritter Rang) bravourös vertreten.

In den Jugendklassen komplettierten Samuel Schneider (Jg. 2005, 2 Siege und 2 Bronzene), Anna Bassani (Jg. 2006, 2x Silber, 3x Bronze) und Tarik Dautovic (Allg. Klasse, je 1x Silber und Bronze) die Einzel-Medaillenbilanz der SVV-Schwimmer.

Sehr klare Siege konnten auch die Staffelteams in den Bewerben 4 x 100 m Freistil männlich (Samuel Schneider, Patrik Lenzeder, Yorik Anzengruber, Jakob Stetina) und weiblich (Marie Sophie Marschall, Sara Maric, Sarah Föttinger, Pia Part) einfahren. Auch über die Distanz 4 x 100 m Lagen mixed (Marvin Zimmermann, Sarah Föttinger, Yorik Anzengruber und Sara Maric) war dem SVV-Team der Sieg nicht zu nehmen.



Gesamt bedeutete diese hervorragende Leistung von 56x Gold, 33x Silber und 24x Bronze für das Team des Schwimmverein Vöcklabruck den zweiten Platz in der Mannschaftswertung!

Bericht auf der Homepage des SV Vöcklabruck