Ein Biber auf Expansionskurs...

Noch vor Jahren waren die Biber bzw. ihre Spuren an den Bäumen im Bezirk Vöcklabruck nur an der Ager und Vöckla entdeckt worden. Inzwischen sind die Nager auch die Zubringer und Seitenbäche hochgezogen und sorgen hier speziell am Redlbach in der Gemeinde Manning und Ottnang für ein Bild der Verwüstung. Nicht gerade zur Freude der Grundbesitzer und Anrainer, die gerne noch selbst entscheiden möchten, welche Bäume in ihren Bestand gefällt werden sollen. Teilweise hat man den Eindruck, dass der Biber ziemlich planlos agiert, denn nicht jeder angenagte Baum fällt nachher auch ins Wasser. So liegen auch Bäume bis zu 50 cm Durchmesser kreuz und quer herum.

Jetzt weckt der streng geschützte Nager auch mein fotographisches Interesse. Nicht zuletzt deshalb, weil ich da auch in 1km Entfernung ein Biotop habe und ich da plötzlich heuer im Wasser sauber abgenagte Weidenzweige entdeckt habe. Inzwischen weiss ich einiges über dieses eigentlich putziges Tierchen. Dieser reine Veganer ist vorwiegend nacht-oder dämmerungsaktiv, sieht schlecht und legt in der Nacht auch weite Strecken zurück.

Also lege ich mich nächtens auf die Lauer, allerdings tagelang erfolglos mit der baldigen Erkenntnis, ich seh in der einsetzenden Finsternis so gut wie gar nichts mehr. Einmal hab ich aber doch Glück. In der Dunkelheit bleibt mir nur die Wasserfläche im Schein des Mondes zu beobachten. Plötzlich nach einer geschätzten halben Stunde scheint sich da was zu rühren. Ich drücke mit Blitz ab ohne was zu sehen. Tatsächlich ist ein Biber im Wasser zu sehen, aber so schnell wie er da war, war er dann abgetaucht.

Meine Geduld ist erschöpft, eine Wildkamera bzw. Fotofalle muss her. Und tatsächlich bekomme ich dann den Prachtkerl in der ganzen Grösse auch zu sehen. Allerdings nur in Monochrom, in der Nacht sind nicht nur die Katzen grau. Ich erfahre, dass es im Wildpark Cumberland einen Biber geben soll. Da wollte ich ohnehin schon einmal hin. Und ich habe Glück, nach der zweiten Runde im Wildpark sitzt da dann einer tatsächlich auf dem Eis und nagt trotz der zuschauenden Leute unbekümmert an seinem Weidenstäbchen.

Trotz aller postiven Argumente für den Biber, hier in diesem Abschnitt ist der Redlbach nicht gerade für eine Verklausung geeignet. Die direkt angrenzenden Ackerflächen werden ohnehin schon beim jährlichen Hochwasser beeinträchtigt. Die Grundbesitzer und der angrenzende Sägewerkbesitzer beobachten die Situation mit Sorge, denn irgendwann besteht trotz möglicher Entschädigungszahlungen des Landes Handlungsbedarf, falls sich die neuen Nachbarn weiter vermehren und es zu keiner friedlichen Koexistenz kommen sollte.

Denn schon kommt der nächste problembehaftete Rückkehrer auf uns zu und der gibt sich nicht mit Grünzeug zufrieden, sondern liebt warmes Fleisch, egal woher das kommt.