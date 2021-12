.....oder vielleicht doch nicht.

SCHADE 😪

Diese kleinen, türkisen Glassteinchen sahen jedenfalls sehr wertvoll aus.

Gefunden habe ich sie am Gahberg/Weyregg, auf einer Forststraße.

Ich weiß nicht, was da passiert,

oder was da zerbrochen ist.



Als Motiv fand ich sie HÜBSCH,

aber auf eine Forststraße gehören sie sicher nicht.

Vielleicht hat jemand von EUCH eine Idee,

was das einmal gewesen sein könnte.