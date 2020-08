Nach dem coronabedingten Abbruch im Frühjahr sind die Kicker heiß auf die Meisterschaft 2020/21.



BEZIRK VÖCKLABRUCK. Mit Ausnahme von Vöcklamarkt (Regionalliga) und Mondsee (OÖ-Liga), die im März eine Partie spielten, haben die Bezirksklubs heuer noch kein Meisterschaftsspiel bestritten. Aufgrund der Corona-Krise war die laufende Meisterschaft abgebrochen worden. Am kommenden Wochenende startet die Punktejagd in der Saison 2020/2021. Aufgrund der notwendigen Auflagen und Beschränkungen rund um Corona wird es eine ganz besondere Saison.

Auftakt in Spittal an der Drau

Für Regionalligist UVB Vöcklamarkt ist es auch in personeller Hinsicht ein Neustart. Langjährige Mannschaftsstützen wie Philipp Rensch, Lukas Leitner und Alexander Fröschl haben den Verein verlassen, der noch mehr als bisher auf den Nachwuchs setzt. Zum Auftakt müssen die Vöcklamarkter nach Spittal an der Drau, ehe eine Woche später der SC Weiz im Black Crevice Stadion gastiert.

Haberl folgt auf Rindberger

Viel vorgenommen hat sich auch die Union Mondsee in der OÖ-Liga. In deren Reihen sollen unter anderen die Ex-Vöcklamarkter Lukas Leitner und Oliver Holzinger für neue Impulse sorgen. Apropos neu: Als Co-Trainer sitzt künftig Wolfgang Haberl neben Mondsees Chef-Coach Christoph Mamoser auf der Bank. Er folgt dem langjährigen "Co" Franz Rindberger nach.

Die Spieltermine

FREITAG, 14. AUGUST

Regionalliga Mitte: Spittal/Drau – Vöcklamarkt (19);

OÖ-Liga: Mondsee – SPG Wallern/St. Marienkirchen (19);

Landesliga West: Schwanenstadt – Peuerbach (19.30);

Bezirksliga Süd: Neukirchen/V.-Puchkirchen – Buchkirchen (18), Pichl – Frankenburg (19.30);

2. Mitte-West: Vöcklabruck – Schlüßlberg (20).

SAMSTAG, 15. AUGUST

Landesliga West: FC Braunau – Kammer (17);

2. Landesliga Nord Salzburg: Oberhofen – ATSV Salzburg (17);

Bezirksliga Süd: Attergau – Vorchdorf (17), Thalheim – UVB Juniors (18);

1. Süd: Scharnstein – Attnang, Zipf – Altmünster, Bad Goisern – Frankenmarkt (alle 17), ATSV Stadl-Paura 1b – Rüstorf (18.30);

2. Süd: Lenzing – Aurach (17);

2. Mitte-West: ATSV Timelkam – WSC/Hertha 1b (17).

SONNTAG, 16. AUGUST

2. Süd: Oberwang – Pinsdorf, Zell am Moos – Roitham, Regau – St. Wolfgang, Grünau – Attersee, Mondsee Juniors – Neukirchen/A., Bad Ischl 1b – Gampern (alle 17);

2. Mitte-West: Hofkirchen/Tr. – TSV Timelkam (17), Bad Schallerbach 1b – Niederthalheim (18);

2. West: Bruckmühl – Riegerting, Waldzell – Ampflwang, Mettmach – Zell am Pettenfirst, Kohlgrube/W. – Polling (alle 17).