Mit "Erfahrung schlägt jugendlichen Eifer" kommentierten die Attnang Volleys ihren Einzug ins "Final4" des oö. Volleyball-Cups.



ATTNANG-PUCHHEIM. Im Viertelfinalspiel gegen Union Oberneukirchen, ungeschlagener Tabellenführer der 2. Landesliga, betrug das Durchschnittsalter der Attnanger Startsechs immerhin stolze 38,6 Jahre.

Zunächst sah auch alles nach einer klaren Sache für den Favoriten aus. Nach verlorenem ersten Satz (24:26) und einem 15:20-Rückstand im zweiten glaubten die wenigsten in der Halle noch an einen Attnanger Heimerfolg. Doch ab diesem Zeitpunkt spielten die Volleys groß auf, drehten den zweiten Satz noch zu ihren Gunsten und sicherten sich auch die beiden folgenden Sätze. Nach 87 Minuten Spielzeit wurde schließlich der dritte Matchball zum 3:1-Sieg verwertet.

Somit stehen die Attnang Volleys zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte unter den letzten vier Teams im OÖ-Cup.