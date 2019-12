ATZBACH, PITZENBERG. Erfolg für Tennistalent Gabriel Niedermayr (10) aus Pitzenberg: Beim OÖTV Jugend-Wintercup in Perg belegte der Nachwuchsspieler der Union Atzbach den dritten Platz im U-12-Bewerb. Dank seiner konstant guten Leistungen klettert der Zehnjährige auf der sportlichen Karriereleiter weiter nach oben. Niedermayr wurde ins Tennis- Nationalteam der U-11 für 2020 einberufen. Das heißt, er wird im kommenden Jahr an sechs Trainingswochenenden in der Wiener Südstadt teilnehmen. Insgesamt wurden dafür nur sieben Kinder aus ganz Österreich ausgewählt.