Trotz der schwierigen Bedingungen aufgrund von Covid 19 finden heuer, unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, die Festtage des Reitsports an den nächsten beiden Wochenenden im URV Schloss Kammer statt. Beim ersten Turnier kämpfen die Teilnehmer bei hitzigen Temperaturen um den Titel der oberösterreichischen Landesmeisterschaft im Springreiten. Den heutigen Hauptbewerb, einer Standardspringprüfung 135 cm, gewinnt der Oberösterreicher Alexander Huhsl mit Sakrileg 3 vor Roman Tiefenthaler (OÖ) und der Amazone Melissa Gallob (K).

Trotz den heurigen schwierigen Umständen schaffte es der URV Schloss Kammer mit seinen treuen Vereinsmitgliedern wieder die Festtage des Reitsports im URV Schloss Kammer zu organisieren. Am ersten Wochenende, vom 31.07. bis 02.08.2020, kämpfen die zwei- und vierbeinigen Athleten um den Titel der oberösterreichischen Landesmeisterschaften in allen Klassen im Springreiten. Auch die beiden Lokalmatadoren, Roland und Peter Englbrecht, werden in der Landesmeisterschaft der Allgemeinen Klasse am Start stehen. Am zweiten Turnierwochenende, vom 6. bis 9. August 2020 findet die zweite Etappe des Casino Grand Prix powered by Equitron, der größten österreichischen Springreitserie, im URV Schloss Kammer statt.

Beim heutigen Eröffnungstag des ersten Turnierwochenendes zählten die Veranstalter 272 Starts bei hochsommerlichen Temperaturen. Alle Bewerbe konnten reibungslos und programmgemäß durchgeführt werden. Am Samstag finden die ersten Teilbewerbe der oberösterreichischen Landesmeisterschaften der Allgemeinen Klasse, Jugend, Junioren, Junge Reiter, Ponys und Oldies statt.

Ergebnisse im Detail unter www.reitergebnisse.at

Alle Ritte nachzusehen auf www.clipmyhorse.tv