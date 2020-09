Union Bruckmühl vs. SV GW Zell am Pettenfirst 1 : 1

Reserve 6 : 3

Erstes Aufeinandertreffen der beiden Hausruckclubs in der 2. Klasse West nach der coronabedingten Zwangspause.

Union Bruckmühl mit neuem Trainer Marcus Esser und dem wieder heimgekehrten Torhüter Bernhard Birner. So kanns nur mehr aufwärts gehen und an alte Zeiten anschliessen.

Über weite Phasen ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis, die Tormänner zeigen gute Paraden und können so Treffer verhindern. Beide Trainer äussern immer wieder lautstark ihren Unmut auch gegeneinander. Der Schiri ermahnt in der 35. Minute beide zur Ruhe, ansonsten gibt es Linienverweis.

Gerade noch rechtzeitig zu einem Regenguss geht es in die Pause.

Der Regen lässt zwar etwas nach, aber durch die Nässe erschwerte Spielbedingungen. In der 55. Minute fällt der Führungstreffer der Zeller Elf. Wenninger Florian allein gegen den Bruckmühler Tormann und 0 : 1 für die Gäste.

In der 77. Minute gelingt dann Martin Bachmayr der erlösende Anschlusstreffer zum 1:1.

Bruckmühl kann schlussendlich das Remis bis zum Abpfiff retten und trotz starker Unmutsäusserungen der Zeller Spieler und Fans über den Schiedsrichter, alles in allem ein gerechtes und verdientes Unentschieden bei diesem erstem Derby.