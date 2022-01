Auf der Kitzbüheler "Streif" feierte Daniel Hemetsberger aus Nußdorf am Attersee seinen ersten Podestplatz im Weltcup. Sein wilder Ritt wurde mit der begehrten Trophäe – der Gams in Bronze – belohnt.

NUSSDORF, KITZBÜHEL. Nach Platz zehn auf verkürzter Strecke am Freitag musste sich Daniel Hemetsberger In der klassischen Hahnenkamm-Abfahrt am Sonntag nur den beiden Schweizern Beat Feuz und Marco Odermatt geschlagen geben. Mit Platz drei fuhr der 30-Jährige nicht nur sein bisher bestes Karriereergebnis ein, sondern sorgte auch für den einzigen österreichischen Podestplatz in den drei Kitzbühel-Rennen.

Ein Traum wurde wahr



"Ein Traum. Und das daheim auf der schwersten Abfahrtsstrecke überhaupt", sagte der überglückliche Drittplatzierte im Ziel. Die "Streif" gehört zu den Lieblingsstrecken Hemetsbergers. Im Vorjahr hatte er hier als Zehnter sein erstes Top-10-Ergebnis eingefahren. Nach zwei vierten Plätzen in Bormio und Wengen klappte es nun endlich mit dem Sprung aus "Stockerl".