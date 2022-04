In Spanien kämpfte Maximilian Kofler erstmals um Punkte in der Supersport-Weltmeisterschaft.

ATTNANG-PUCHHEIM. Als Sprung ins kalte Wasser hatte Maximilian Kofler (CM Racing) seinen Umstieg von der Moto3- in die Supersport-Weltmeisterschaft bezeichnet. Am vergangenen Wochenende standen im spanischen Motorland Aragon die ersten beiden WM-Läufe auf dem Programm des Attnanger Rennfahrers. Den ersten Lauf beendete der 21-Jährige auf Rang 22, den zweiten musste er nach einem Sturz vorzeitig beenden.

Schritte in richtige Richtung

"Es ist ein großer Lernprozess. Gemeinsam mit dem Team konnten wir aber schon einige Schritte in die richtige Richtung gehen und es wurde von Tag zu Tag besser in Aragon", so Kofler. Nächste Station ist am 23./24. April Assen (NL).