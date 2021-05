Ausfall mit Folgen beim italienischen Moto3-Grand-Prix in Mugello .

ATTNANG-PUCHHEIM, MUGELLO. Maximilian Kofler (KTM/CIP-Greenpower) schied beim Grand Prix von Italien in Mugello in der Klasse Moto3 nach einem Massensturz aus. Der 20-Jährige aus Attnang-Puchheim konnte das Kiesbett selbst verlassen. Nach der Erstuntersuchung im Clinica Mobile wurde er nach der Röntgenuntersuchung ins Krankenhaus nach Borgo San Lorenzo transportiert.

Weitere Untersuchungen in Österreich

Kofler klagte über Rückenschmerzen und nach der Computertomographie wurden einige kleinere Brüche im Bereich der Brustwirbel festgestellt. "Nach den ersten Diagnosen gibt es aber keine Schädigung des Rückenmarks, keine Knorpel- oder Nervenverletzungen. Dem jungen Moto3-Piloten geht es den Umständen entsprechend gut und er wird am Montag bereits nach Österreich überstellt, wo sich Rückenspezialisten seine Verletzungen noch näher ansehen werden", so das Team in einer ersten Stellungnahme am Sonntag. Dann werde man auch sehen, wie lange Kofler pausieren müsse.