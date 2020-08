Der Fußball äuft wieder bewerbsmäßig an.

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Ein Sieg und zwei Niederlagen – das ist die Bilanz der Bezirksklubs in der ersten Runde des Transdanubia Landescups. Im Aufeinandertreffen zweier OÖ-Liga-Klubs musste sich Mondsee in Micheldorf mit 0:1 geschlagen geben. Union Regau (2. Süd) unterlag auf eigener Anlage gegen SV Bad Ischl (OÖ-Liga) mit 1:3 (Bild). Eine Runde weiter ist der SC Schwanenstadt 08. Der Landesliga-West-Klub gewann in Ranshofen (Bezirksliga) mit 2:0. In Runde zwei treffen die Schwanenstädter am 7. 8., 19 Uhr, nun zuhause auf Grün-Weiß Micheldorf.