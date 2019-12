Söser und Aschenbrenner sorgen für krönenden LCAV-Saisonabschluss.

BEZIRK. Der Wolfsegger Martin Söser (LCAV Jodl Packaging) erzielte beim Hallenmeeting im UniversitätsportzentrumSalzburg/Rif mit 13,04 Metern eine neue Kugelstoß-Bestmarke (5 kg). Vereinskollege Fabian Aschenbrenner aus Atzbach gewann mit 6,09 Meternden Weitsprung und in 7,52 Sekunden auch den 60-Meter-Lauf. Sowohl Söser (5 kg Kugel-stoß/U-18) als auch Aschenbrenner (60 m/U-16) katapultierten sich mit diesen Steigerungen zum Jahresabschluss in der österreichischen Jahresbestenliste an die dritte Stelle.

Unter Österreichs besten Vereinen

Der LCAV Jodl Packaging kann überhaupt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken. Im österreichischen Vereinscup landete der „Provinzverein“ auf dem 13. Platz von 189 Vereinen. Im österreichischen Laufcup und im Askö-Nachwuchscup belegte der LCAV Jodl in der Österreichwertung den ausgezeichneten vierten Rang.

Die Aushängeschilder waren im abgelaufenen Jahr Leyla Reshed (Langstreckenlauf), Laura Croll (Hindernislauf), Andrea Scheibl (Gehen), David Fellner (Mittelstreckenlauf) und Bastian Wagner (800 m, 400 m Hürden). In den technischen Disziplinen zeigten Fabian Aschenbrenner (60 m und 100 m, Weitsprung) sowie Martin Söser (Kugelstoß) auf. Die Erfolge passierten aber nicht zufällig. "Auch bei den ganz Kleinen ist der Zulauf ausgezeichnet und das Trainerteam ist so breit und so gut aufgestellt wie schon lange nicht mehr", betonen die Vereinsverantwortlichen.