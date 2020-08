Der 17-jährige Stefan Fürtbauer aus Wolfsegg startet am Wochenende in der Formel 3 auf dem Slovakiaring seine Rennsaison

Kart-Junioren-Champion 2018, Formel-4-Staatsmeister 2019, Talentprobe in der italienischen Formel-4-Meisterschaft in Monza… - der 17-jährige Stefan Fürtbauer gilt als großes Talent im österreichischen Motorsport. 2020 wurde der Wolfsegger allerdings durch Verletzungspech und Corona eingebremst: Ein Schlüsselbeinbruch beim Skifahren verhinderten einen Start in der Formel 4 für das renommierte Team „BWT-Mücke-Motorsport“ in Abu Dhabi und beim Trainieren mit dem Rennkart in Bruck/Leitha erlitt er am 1. Mai nach einer Fahrt über die Curbs einen Rippenbruch…

Eigentlich hätte die Formel-3-Saison im April mit Testfahrten beginnen sollen, am kommenden Wochenende (21. – 23. August) geht’s aber für Stefan endlich los: Erster Start in der Formel 3 auf dem Slovakiaring und zwei Wochen später auf der tschechischen Rennstrecke in Brünn. Es ist die erste Standortbestimmung für das Formel-3-Team um Stefan und seinem Vater Thomas, der quasi auch Teammanager ist. Die Formel 3 ist die dritte Liga im Monoposto-Rennsport, die Rundenzeiten sind etwa 10 Sekunden schneller als jene in der Formel 4.