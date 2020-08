Gabriel Niedermayr (Union Atzbach) erreichte bei den Jugend-Tennis-Landesmeisterschaften in St. Florian sowohl im Einzel als auch im Doppel (jeweils U12) das Finale. Im Einzel kostete ein hart erkämpfter Drei-Satz-Sieg im Halbfinale zu viel Kraft, um den späteren Landesmeister Jan Hemetzberger ernsthaft zu fordern. Im Doppel waren für Niedermayr/Hemetzberger die amtierenden Staatsmeister Maximilian Heidlmair/Thilo Behrmann etwas zu stark.

Seine aktuell gute Form bewies Gabriel zuvor mit dem Sieg in Dietach und dem Erreichen des Finales in Judenburg. Einzig eine Erstrunden-Niederlage bei den Staatsmeisterschaften in Bruck an der Mur trübt die Bilanz der letzten Wochen.