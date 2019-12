Zwölfter Sieg im zwölften Meisterschaftsspiel. Tigers Vöcklabruck bereiten sich auf Europapokal in Vöcklabruck vor.

FAUSTBALL. Mit Siegen gegen Grieskirchen (3:0) und Urfahr (3:1) beendeten die Tigers Vöcklabruck das Jahr 2019. Mit sechs Punkten Vorsprung auf Freistadt führt der amtierende Meister die Tabelle souverän an. Die erneute direkte Qualifikation für das Finale in Kufstein am 15. Februar scheint nur noch Formsache zu sein.

„Die Jungs spielen eine großartige Saison und wir haben uns von Runde zu Runde gesteigert. Dass wir jetzt die Liga seit drei Jahren komplett dominieren, macht mich sehr stolz", sagt Trainer Michael Fels. "Trotz des großen Vorsprungs auf die Verfolger möchten wir aber auch die verbleibenden vier Spiele gewinnen und ungeschlagen nach Kufstein kommen. Angesichts der engen Entscheidung um den Final3–Einzug der anderen Teams hat das auch mit Fairness zu tun. Speziell in der Abwehr und im Zuspiel haben wir aber immer noch Luft nach oben und speziell im Hinblick auf das Highlight ,Champions Cup‘ im Jänner werden wir hier noch einige Trainingsschwerpunkte setzen“, so Fels.

Bei den Tigers läuft derzeit die intensive Vorbereitung auf das erste große Highlight des Faustballjahres 2020: Am 11. und 12. Jänner spielt Vöcklabruck als regierender Staatsmeister in der eigenen Halle um den Europapokal.