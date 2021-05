Beliebte Laufserie des LCAV Jodl Packaging heuer in neuer Aufmachung. Der Start und die Reihenfolge der Bewerbe mussten jedoch neuerlich geändert werden.

BEZIRK. 2020 war alles für "15 Jahre 4-Städte-Grand-Prix" vorbereitet. Es sollte aber anders kommen. Und heuer kommt es gleich ganz anders: Auf den ersten Blick stechen die neue Aufmachung und die neue Bezeichnung „Bolk Städte Grand Prix“ ins Auge. "Ein internationales Transportunternehmen aus der Region ermöglicht die Wandlung und soll der Veranstaltungsserie einen zusätzlichen Kick verpassen", so der Veranstalterverein LCAV Jodl.

Zwei Bewerbe in Vöcklabruck

Neu ist auch, dass die Läufe nur noch in drei Städten stattfinden. Nachdem die Bezirksstadt Gmunden heuer nicht mit im Boot ist, gibt es gleich zum Auftakt am 18. Juni in Vöcklabruck eine Neuerung: Der Sparkassen 5000er wird auf der Laufbahn des Volksbankstadions ausgetragen. Weiter geht’s mit dem Laakirchner Papierstadtlauf am 24. Juni und dem Vöcklabrucker Sparkassen Stadtlauf am 2. Juli. Den Abschluss bildet der Attnanger Sparkassen Stadtlauf am 16. Juli. Hier wird auch die Gesamtsiegerehrung über die Bühne gehen. Sowohl in Attnang-Puchheim als auch beim Stadtlauf in Vöcklabruck bietet der Veranstalter einen Gesunde-Gemeinde- und Charity-Lauf an.

Info und Anmeldung unter lcav-jodl.at und time2win.at