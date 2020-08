Christoph Strasser jubelt über Erfolg auf der Extreme-Distanz.



ST. GEORGEN. Zum vierten Mal triumphierte Christoph Strasser auf der Extreme-Distanz des Race Around Austria über 2.200 Kilometer. Er benötigte lediglich drei Tage, elf Stunden und 26 Minuten, um Österreich zu umrunden, und verbesserte seine Rekordmarke aus dem Jahr 2016 um 75 Minuten. „Dafür muss schon sehr viel zusammenpassen, im Vorfeld habe ich es unter perfekten Bedingungen für möglich gehalten, aber dass es dann tatsächlich passiert, habe ich nicht gedacht“, so der sechsfache Gewinner des Race Across America (RAAM). „In der zweiten Hälfte des Rennens hat es viel geregnet und die Konkurrenz war auch unglaublich stark, dadurch habe ich mich bis zum Schluss pushen und alles geben müssen.“ Als einzige Frau auf der Langstrecke erreichte die Schweizerin Nicole Reist das Ziel in St. Georgen nach vier Tagen, zehn Stunden und 18 Minuten.

Lokalmatador Felix Hermanutz aus Attersee jubelte über den Sieg in der Race Around Austria Challenge, der kurzen Distanz über 560 Kilometer entlang der oö. Grenze. Als Vorjahressieger des "King of the Lake" und Gewinner des Challenge-Teambewerbs 2019 wurde Hermanutz seiner Favoritenrolle gerecht. Diesmal umrundete er sein Heimatbundesland in 16 Stunden und 18 Minuten im Alleingang. "Ein Wahnsinns-Event, die Stimmung entlang der Strecke war unglaublich", war er im Ziel begeistert.

