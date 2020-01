Seewalchener Jungadler: Adrian (8) und Florin Kronnerwetter (7) starten auf der Skisprungschanze durch.



SEEWALCHEN. Im Alter von acht Jahren hat Adrian Kronnerwetter schon fast zwei Jahre Erfahrung im Skispringen. Auf sein Talent aufmerksam wurden die Trainer im Februar 2018 beim "Goldi-Cup" von Skisprung-Legende Andreas Goldberger. "Ich bin selbst ein großer Fan dieses Sports und so sind wir mit Adrian zu dieser Talentesichtung nach Höhnhart gefahren", erzählt Vater Gunther Kronnerwetter. Am Tag darauf habe es bereits das Angebot gegeben, in einem Verein zu trainieren.

Florin startete im Frühjahr

Es lag auf der Hand, dass früher oder später auch Adrians jüngerer Bruder Florin (7) mit dem Skisprung-Virus infiziert werden würde. Er hat heuer im Frühjahr die langen Latten angeschnallt. Mittlerweile gehören beide Nachwuchssportler dem "Nordic Skiteam Salzkammergut" (www.nordicskiteam.at) an und werden sowohl im Sprunglauf als auch in der Nordischen Kombination ausgebildet. Trainiert wird auf den Sommerschanzen in Bad Ischl sowie auf der Winterschanzenanlage Bad Goisern. "Trainer Daniel Keil, ein Absolvent des Skigymnasiums Stams, führt die derzeit zwölf Kinder des Teams mit sehr viel Leidenschaft an diese komplexe Sportart heran", sagt Vater Gunther.

Adrian und Florin starten bei nationalen und internationalen Bewerben, unter anderem bei der Kinder-Vierschanzentournee mit Stationen in Deutschland und Österreich sowie bei den italienischen Meisterschaften. Adrians aktuelle Höchstweite liegt bei 22 Metern. Er feierte Siege beim Jubiläumsspringen in Schwarzach sowie beim Landescup in Bad Ischl (Sprunglauf, Nordische Kombination) und Höhnhart (Nordische Kombination). In der Wertung der Vierschanzentournee wurde er Vierter, während Bruder Florin in seiner Altersklasse den dritten Rang belegte. Beim Toni-Denk-Cup in Rastbüchl (D) jubelte der jüngere der Kronnerwetter-Brüder über Platz zwei und wurde beim Landescup in Bad Ischl Dritter in der Nordischen Kombination.

Vorbilder? Kraft & Kobayashi

Adrians größtes sportliches Vorbild ist Stefan Kraft und als Ziel hat er sich den Weltrekord gesteckt. Er formuliert es aber anders: "Ich will eigentlich nur österreichischen Rekord springen." Skisprung-Insider wissen, dass das derzeit gleichzeitig auch Weltrekord ist. Von einer olympischen Medaille träumt Florin. Er ist ein großer Fan des Japaners Ryoyu Kobayashi.

"Der Verein freut sich über Nachwuchs und außerdem sind wir auch immer wieder auf der Suche nach Sponsoren", betont Gunther Kronnerwetter. Auch für die geplanten Bewerbe – Landescup am 1./2. Februar 2020 und 1. Kalmberg-Trophy am 29. Februar und 1. März, die beide in Bad Goisern stattfinden.