Drei Häuser mit insgesamt 35 Eigentumswohnungen um-fasst das Projekt der Vöcklabucker Firma EW-Bau in Timelkam.



TIMELKAM. Die Wohnungen in Zentrumsnähe verfügen über großzügige Balkone, Terrassen und im Erdgeschoß auch über einen Gartenanteil. Dazu kommt ein Parkplatz in der Tiefgarage. Beim Spatenstich in der Vorwoche präsentierten EW-Bau-Geschäftsführer Alexander Köbrunner (3.v.r.) und seine Mitarbeiter Bernhard Steiger (Prokurist und Leitung Hochbau) sowie Christoph Wienerroither und Stefan Grafinger die Pläne auch Bürgermeister Johann Kirchberger und Vizebürgermeister Gerald Klement. Die Baufertigstellung ist für Frühling 2022 geplant.