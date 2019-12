21 Frauen schlossen am BFI Vöcklabruck kürzlich die Ausbildung ab.

VÖCKLABRUCK. Neue Kindergartenhelferinnen für die Region: Nach ihrer Ausbildung am BFI Vöcklabruck bekamen die 21 Frauen kürzlich ihre Zeugnisse überreicht. In insgesamt acht Monaten und rund 300 Unterrichtseinheiten wurden sie auf ihre neue Aufgabe – die Unterstützung der Kindergartenpädagoginnen – vorbereitet.

Auf dem Stundenplan standen Pädagogik, Didaktik, Recht, Gesundheitslehre sowie Verhaltens- und Kommunikationstraining. „Die Anforderungen an Kindergartenteams sind in den vergangenen Jahren enorm gestiegen und damit auch die Anforderungen an Helferinnen“, sagt BFI-Geschäftsfeldleiterin Marianne Schretzmayer. Der Lehrgang erfüllt alle Anforderungen laut Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz. Darüber hinaus dürfen die Absolventinnen auch in Krabbelstuben und Horten tätig werden und ihnen stehen mit dem Abschluss viele Fortbildungsmöglichkeiten offen. Die nächste Infoveranstaltung zum Lehrgang „Kindergartenhelferin“ findet am Dienstag, 4. Februar 2020, 18.30 Uhr, am BFI Vöcklabruck statt.