Michael Fuchshuber folgt Wolfram Schrittesser als Geschäftsführer nach.

ATTNANG-PUCHHEIM. Mit 31. Dezember folgt Michael Fuchshuber Wolfram Schrittesser als Geschäftsführer der Stiwa Automation GmbH nach. Schrittesser hat kürzlich in gegenseitigem Einvernehmen und beidseitigem Interesse seinen Rücktritt als Geschäftsführer der Stiwa Automation GmbH und der International GmbH erklärt.

Von Versammlung bestellt

Kurz darauf haben die Mitglieder der Gesellschafterversammlung den 44-jährigen Fuchshuber zu seinem Nachfolger bestellt. Fuchshuber ist seit 1999 im Unternehmen. Der Absolvent des Studiengangs Automatisierungstechnik an der Fachhochschule Oberösterreich in Wels war zunächst im Bereich Technologieintegration beschäftigt. 2012 wechselte er in die Beschaffung, deren Leitung er 2014 übernahm. "Ich freue mich, dass wir mit Michael Fuchshuber eine erfahrene und erfolgreiche Führungspersönlichkeit für diese Position gewinnen konnten. Ich wünsche ihm viel Erfolg für die neue Aufgabe. Wolfram Schrittesser wird seine Geschäftsführertätigkeit noch bis Ende des Jahres ausüben. So können wir einen optimalen Übergang gewährleisten", sagt Holding-Geschäftsführer Peter Sticht.

Zur Sache

Aktuell wird in allen Geschäftsbereichen der Stiwa Group mit Hochdruck an strategischen und operativen Weiterentwicklungen gearbeitet. So soll das Produktportfolio der Automation – und damit des Kerngeschäfts der Gruppe – zum Beispiel erweitert werden. Dadurch stellen die Verantwortlichen den Geschäftsbereich künftig noch breiter auf. In der Stiwa Advanced Products wurde bereits erfolgreich eine Neupositionierung vorgenommen. Sie fokussiert sich auf neue Technologien und Produkte. Ebenso wird in der dritten Säule, der Software, die Außenwirkung geschärft.

"Die Veränderungen am Markt sind für alle Unternehmen deutlich spürbar. Wir begegnen diesem Wandel mit stetiger Innovation. Wir sind davon überzeugt, unsere Wachstumsziele mit den Weichenstellungen zu erreichen“, sagt Peter Sticht, Geschäftsführer der Stiwa Holding.