Sieben Vorreiter für den Klimaschutz erhielten am 8. April im Rahmen der Energiesparmesse Wels das Europäische bzw. Österreichische Umweltzeichen. Unter den Ausgezeichneten war auch die Tischlerei Loy aus Aurach am Hongar.

AURACH AM HONGAR. Die Unternehmen wurden nach den Richtlinien für Grüner Strom, Möbel, Wandfarben und Reinigungsdienste zertifiziert. Die Auszeichnung fand im Rahmen der Eröffnung der Energiesparmesse in Wels statt und wurde von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler überreicht. In der Kategorie "Möbel/Holzmöbel" konnte sich die Auracher Tischlerei die begehrte Auszeichnung holen.

Einsatz für die Umwelt

Das Österreichische Umweltzeichen steht für eine konsequente Orientierung an Umweltschutz und Nachhaltigkeit und ist das einzige umfassend staatlich geprüfte Umweltsiegel in Österreich, ergänzt vom EU Ecolabel auf europäischer Ebene. Im Rahmen der Eröffnung der Welser Energiesparmesse wurden nun sieben Unternehmen mit diesen Gütesiegeln ausgezeichnet: „Das Österreichische Umweltzeichen, das von meinem Ressort entwickelt wurde, sowie das EU Ecolabel kennzeichnen umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Das reicht von Bauprodukten, Heizsystemen, Grünem Strom über Möbel und Reinigungsdienstleistungen bis hin zu Tourismusbetrieben und Bildungseinrichtungen. Gerade aber für den Energieeinsatz sowie für den Wohn- und Gewerbebereich geben Umweltzeichen-Produkte die Sicherheit, langfristig auf Umwelt- und Klimaschutz zu setzen“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler über die Zertifizierung.