Schwanenstädter Familienbetrieb Camo bildet derzeit 25 Lehrlinge aus

SCHWANENSTADT. "Unsere Lehrlinge werden von einem hauptberuflichen Ausbildungsleiter in unserer eigenen Lehrwerkstätte zu hoch spezialisierten Fachkräften ausgebildet", sagt Camo-Geschäftsführer Reinhard Eidler. Der Maschinenpark des Schwanenstädter Familienunternehmens wird laufend erweitert. So investierte Camo in eine neue Spritzgussmaschine für die Ausbildung der Lehrberufe KunststofftechnikerIn und KunststoffformgeberIn. Neu ist auch ein modernes Bearbeitungszentrum für die professionelle Ausbildung von Werkzeugbau- und ZerspanungstechnikerInnen.

"Unsere Lehrwerkstätte hat einen modernen, voll ausgestatteten Maschinenpark und präsentiert sich somit am neuesten Stand der Technik", betont Reinhard Eidler. Folgende Lehrberufe werden bei Camo angeboten: KunststofftechnikerIn, KunststoffformgeberIn, KonstrukteurIn, WerkzeugbautechnikerIn, ZerspanungstechnikerIn, MaschinenbautechnikerIn, ElektrotechnikerIn. Schnuppertage können jederzeit vereinbart werden.