Kleine, spontan organisierte Veranstaltungen statt großer Events.

VÖCKLABRUCK. Im Stadtmarketing ist 2020 einiges passiert. Zu Beginn des Jahres fiel die Entscheidung für die neue Stadtmanagerin auf Ulli Meinhart. „Sie ist in Vöcklabruck sehr gut vernetzt. Das ist ausgesprochen wichtig in diesem Job“, sagt Stadtmarketing-Obmann Simon Pecher.

Seit Beginn des ersten Lockdowns im Frühjahr war Kreativität und Spontaneität gefragt. So wurden im März der Besorgungsnotdienst gemeinsam mit der Stadtgemeinde und vielen freiwilligen HelferInnen sowie die „Osternesterl-Aktion“ ins Leben gerufen. Auch für den Muttertag und zuletzt für die Nikolaussackerl-Aktion wurde diese Möglichkeit von vielen in Anspruch genommen – mittlerweile über den regionalen Online-Marktplatz hausruckwald.kauftregional.at.

"Sommernächte" als gute Alternative

2020 war das Jahr von kleinen, spontan organisierten Veranstaltungen im Rahmen der erlaubten Möglichkeiten. So fanden in den Sommermonaten drei Einkaufsnächte statt einer großen Feuernacht statt. Die Kaufleute zeigten sich damit durchaus zufrieden. „Die Sommernächte waren eine sehr gute Alternative zu den bisher gewohnten Veranstaltungen“, sagt Roman Huemer-Erber. Auch der Kunsthandwerksmarkt Ende Juni sowie der Schnäppchenmarkt Ende August waren ein voller Erfolg.

Großen Zuspruch fand die Kooperation des Stadtmarketings mit Susanne Binders „Shop local“-Blog „Fensterln“ (fensterln-gehen.at). Einen regelrechten Run gab es in der Vorweihnachtszeit auf den Vöcklabrucker Einkaufsgutschein: Und so war dieser am 23. Dezember ausverkauft. Ab Mitte Jänner wird er wieder verfügbar sein.