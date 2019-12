Ausbildungen für die Zukunft bei abatec: High-Tech-Lösungen im Industrie- und Automotive-Segment.

REGAU. Wir, als Teil der Pierer Industrie Gruppe, realisieren und produzieren maßgeschneiderte elektronische High-Tech-Lösungen im Industrie- und Automotive-Segment wie Sensoren, Steuerungen, Displays und vieles mehr.

Hier hast Du vom ersten Tag an herausfordernde Aufgaben statt eines langweiligen Alltags. Hier kannst Du das Morgen gestalten, statt das Gestern zu verwalten. Hier ist Deine berufliche Zukunft wirklich zukunftssicher.

Als kaufmännischer Lehrling lernst Du im Rotationsbetrieb alle Abteilungen kennen, vom Einkauf über die Buchhaltung bis hin zum Empfang. Als technischer Lehrling wirst Du im eigenen internen Ausbildungsbereich ausgebildet.

Unser gemeinsames Ziel: DasEnde der Ausbildung sollte Dein Berufsanfang nach der Übernahme sein. Deine Lehrbereiche zur Auswahl: Elek-troniker/in und Bürokauf-frau/-mann.

Deine Benefits bei abatec

• Das Wichtigste: eine Top-Ausbildung.

• Verantwortungsvolle Aufgaben von Anfang an.

• Eine Unternehmenskultur, die so offen ist wie Deine Möglichkeiten bei uns.

• Gezielte Förderung von Aus- und Weiterbildung während sowie nach Deiner Lehre.

• Vielfältige firmeninterne Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.

• Dein Ziel ist unser Ziel: Übernahme in das Unternehmen.

Interessiert? Wir freuen uns auf Deine Kontaktaufnahme – www.abatec.at