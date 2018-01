3 x 2 Karten für den Hofball in Timelkam zu gewinnen

03.01.2018, 00:00 Uhr

Das Landeskönigspaar lädt zum Hofball 2018

TIMELKAM. Einer der schönsten Bälle im Bezirk Vöcklabruck findet am Samstag, 13. Jänner, in Timelkam statt: Die Faschingsgilde Timelkam (Fagiti) lädt zum Hofball 2018 ins Kulturzentrum ein. Eröffnet wird der Ball mit dem Einzug des Timelkamer Landeskönigspaares, der Fagiti und den Gastgarden. Den Eröffnungstanz übernimmt die heuer gegründete Kindergarde. Zu Mitternacht tritt die Showtanzgruppe unter dem Motto „Queen of Pop“ auf, für heiße Rhythmen sorgt die Band "Esprit". Kartenvorverkauf: Elektro Fuchs (Tel. 07672/94171).Die BezirksRundschau verlost 3 x 2 Karten für den Hofball in Timelkam.