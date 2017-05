9. Attersee-Friedensfest in Nußdorf

, Nußdorf am Attersee AT

Nußdorf am Attersee , Nußdorf am Attersee AT

Eine österreichweit einzigartige Veranstaltung wird vom 8. bis 10. September 2017 am Seebadgelände in Nußdorf am Attersee geboten. Bereits zum 9. Mal findet hier das Attersee-Friedensfest statt. „Dieses Fest steht ganz im Zeichen der Liebe und dem achtsamen Umgang mit der Natur und der Welt“, so Initiatorin Sigrid Bergmann. Mit Vorträgen, Musik aus fast allen Kontinenten und Zeremonien für Mutter Erde wird den Besuchern inmitten einer wundervollen Kulisse und auf Basis freiwilliger Spenden ein unvergessliches Wochenende geboten. Buchautor Robert Betz, Healing Piano mit Jürgen Solis und spiritueller Songwriter SEOM sind die Highlights. Insgesamt werden zu diesem Fest 3.000 Besucher aus aller Welt erwartet.



Bildtext: Das Team des Attersee-Friedensfests: Hedwig Ematinger, Kornelia Senzenberger, Sigrid Bergmann, Stefanie Mayer, Verena Bergmann und Irene Boden (v. li. n. re.)