Beliebte Ausflugsziele im Bezirk Vöcklabruck

11.05.2017, 10:58 Uhr

Warum in die Ferne schweifen? Unternehmungslustige kommen auch direkt vor der Haustür auf ihre Kosten.

BEZIRK. Kristallklare Seen, grüne Wiesen, herrliche Berge – und dazu unzählige Möglichkeiten für körperliche Betätigung, Erholung und Kunstgenuss. Unternehmungslustige und Wissensdurstige – ob jung oder alt – können im Bezirk Vöcklabruck aus einer Vielzahl von Angeboten wählen. Die Region Attersee-Attergau beispielsweise präsentiert zwölf Top-Ausflugsziele. Das sind: Attersee Schifffahrt, Attergaubahn, Abenteuer Pfahlbau in Seewalchen und Attersee, Gustav-Klimt-Zentrum, Kristallsalzwelt in Straß/Wildenhag, Bienenhof Attersee, Bierschmiede Steinbach, Naturpark Attersee-Traunsee, Keltenbaumweg in St. Georgen, Aussichtsturm Attergau, Gläsernes Tal und Burggrabenklamm in Unterach.

Gustav-Klimt-Zentrum

Lokpark

Aussichtsturm am Lichtenberg

Gläsernes Tal

Lebensroas

Obra-Kinderland

Das Vöcklabrucker BezirksRundschau-Team hat auf dieser Seite eine kleine Auswahl der unzähligen beliebten Ausflugsmöglichkeiten für Groß und Klein im Bezirk zusammengefasst.Das Gustav-Klimt-Zentrum gibt Einblick in das Schaffen des Malers am Attersee.Schörfling14. 4. – 30. 6. & 6. 9. – 26. 10: Mi – So & Feiertag 10 – 15 Uhr; 1. 7. – 3. 9: täglich 9 – 16 UhrAuf dem ehemaligen Bergbaugelände befindet sich Österreichs größtes Eisenbahn- und Bergbaumuseum.Ampflwang1. 5. bis 8. 10., Samstag, Sonntag und Feiertag von 10 – 17 UhrMit seinen 208 Stufen und 36 Metern Höhe bietet der Attergauer Aussichtsturm am Lichtenberg Weitsicht für alle, die ihn erklimmen.Straß im Attergauimmer attergau.at und lichtenberg.panomax.com Der 2,5 Kilometer lange Weg vom Glasmuseum ins Freudenthal gibt familientauglichen Einblick in die vielfältige Welt des Glases.Weißenkirchenimmer, Führungen gegen VoranmeldungDer Themenweg erzählt in zwölf Stationen Geschichten über das Leben einst und jetzt in der Gemeinde.Oberwangimmer, nur im Winter werden einzelne Elemente abgebautEin wahres Paradies für kleine Abenteurer, die nach Herzenslust spielen und herumtollen wollen.Neukirchen an der Vöcklabei Schönwetter 10 bis 18 Uhr, nähere Infos online