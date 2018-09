13.09.2018, 10:00 Uhr

Ein Fest für den Frieden: Musik, Tanz & Meditation

ATTERSEE. Der Verein Akultum veranstaltet das zehnte Attersee Friedensfest. Es findet am Freitag, 21., und Samstag, 22. September, in der Atterseehalle statt. Eröffnet wird das Fest am Freitag um 14.30 Uhr, Höhepunkte des Tages sind die Lichterzeremonie mit traditionellem Hawaiianischen Ritual um 19 Uhr und das Konzert von "Od Chi" um 20 Uhr. Am Samstag stehen ab 11 Uhr Vorträge, Meditation, Musik und Tanz am Programm. Am Abend sind "Amaya", Eva Novak und Pablo J. Music zu hören. Aussteller aus nah und fern bieten besondere Waren an, die regionale Gastronomie sorgt für das leibliche Wohl. Weitere Infos: akultum.com/friedensfest

Gefällt mir