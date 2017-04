27.04.2017, 10:18 Uhr

Ein Ritt zu Ehren des Hl. Georg

WOLFSEGG. Der Georgiritt findet am Sonntag, 30. April, in Wolfsegg statt. Um 10.15 Uhr stellen sich Reiter und Kutschen am Marktplatz auf, um mit einem Ritt durch den Ort des Hl. Georg zu gedenken und in der Pferdesegnung um seine Fürsprache zu bitten. Anschließend gemütlicher Ausklang mit der Marktmusikkapelle Wolfsegg. Bei jeder Witterung!

