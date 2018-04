Gartentreff Gemeinschaftsgarten Attnang-Puchheim

20.04.2018, 18:57 Uhr

Am Samstag den 5. Mai begutachten wir unseren zukünftigen Garten.

Als Treffpunkt fungiert das Freizeitzentrum am Spitzberg, genauer der Eingangsbereich zum. Von dort spazieren wir um 15:15 hinunter zur Wiese neben der Unterführung der B1.Wer näher parken will, kann auch den öffentlichen Parkplatz an der B1, neben der ehemaligen Tankstelle (jetzt eine Baustelle) nutzen und von dort etwa 100m in Richtung Schwanenstadt gehen.Interessenten sind herzlichst eingeladen!Kontakt:0650 2482099 odergarten.attnang-puchheim@sonnenkinder.org