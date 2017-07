Highlandgames - Landjugend Fornach

AT

, Fornach AT

Bauhof , Fornach AT

Auch dieses Jahr veranstalten wir, die Landjugend Fornach, unsere alljährlichen Highlandgames.



Die Gruppen treten in 3 verschiedenen Spielen gegeneinander an. Diese Spiele sind Sackhüpfen, Bier zupf'n und Seilziehen. Gespielt wird in Gruppen von bis zu 5 Personen und teilnehmen kann jeder ab 16 Jahren. Beginn der Spiele ist um 11.00 Uhr

Der Frühschoppen wird musikalisch umrahmt mit der Musik "Flachgau Express" und beginnt um 10.30 Uhr. Die Veranstaltung findet auch bei Schlechtwetter statt - es gibt Alternativprogramm.



Anmeldungen bitte bis zum 23.Juli bei Martin Schimpl unter 0664/ 736 754 56 oder martinschimpl@aon.at.