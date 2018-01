Hits und Klassiker bei der Nacht der Musicals 2018

03.01.2018, 00:00 Uhr

In einer zweieinhalbstündigen Show präsentierten Stars der Originalproduktionen ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern. Neben "Der König der Löwen", "Tanz der Vampire", "Mamma Mia", "Hinterm Horizont", dem brandaktuelle Musical mit der Musik von Udo Lindenberg, und "We Will Rock You", dem Erfolgsmusical zu den Songs von Queen, dürfen Klassiker wie "Das Phantom der Oper", "Cats", "Die Rocky Horror Show", "Elisabeth" und "Falco" nicht fehlen. Besucher können live erleben, wie das Phantom der Oper Christine seine Liebe gesteht oder die Samtpfoten aus Cats ihren Kultcharakter unter Beweis stellen. Kartenvorverkauf: Tourismusbüro Vöcklabruck (Tel. 07672/26644), alle oö. Raiffeisenbanken und Ö-Ticket.