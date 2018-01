Hunderteinjähriger bei Filmtagen Frankenmarkt

03.01.2018, 00:00 Uhr

Die Filme werden im Alten-und Pflegeheim Frankenmarkt gezeigt, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Den Beginn macht "Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand" am Donnerstag, 9. Jänner. Am Dienstag, 16. Jänner, steht "We want Sex" am Programm, in der britische Näherinnen für Gleichberechtigung auf die Barrikaden gehen. Die Liebeskomödie "Mein ziemlich kleiner Freund" wird am 23. Jänner gezeigt. "24 Wochen" am 30. Jänner erzählt die Geschichte einer Frau, die erfährt, dass ihr ungeborenes Kind schwer krank ist. Eintritt freiwillige Spenden!