Juwelen des heimischen Souls

27.07.2017, 09:16 Uhr

"5/8erl in Ehrn'n" und Harry Ahamer beim OKH-Open-Air am 29. Juli

VÖCKLABRUCK. Im Offenen Kulturhaus findet am 29. Juli ein Open-Air-Konzert mit den Bands „5/8erl in Ehr‘n“ und „Harry Ahamer“ statt.Die dreifachen Amadeus-Gewinner "5/8erl in Ehr‘n", haben ihr fünftes Studioalbum „Duft der Männer“ im Gepäck und werden ihr Publikum mit feinst geschliffenem Wiener Soul beglücken. In guter wienerischer Manier sind die Lieder schmeichelhaft und boshaft zugleich, sind Liebeslieder, aber auch politische Lieder.Während die Zeichen der Zeit auf greller, lauter und größer stehen, bilden "5/8erl in Ehr‘n" mit ihrer Poesie in Wort wie Klang einen Gegenentwurf. Auch der zweite Act des Abends, Harry Ahamer, lässt sich vom Mainstream nicht stressen und hat Songs mit Seele im Gepäck. Der Vöcklabrucker erschafft mit dem Pia-nisten Markus Marageter einen groovigen Sound-Teppich mit viel Platz für seine lebensnahen Mundarttexte. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Bei Schlechtwetter findet das Konzert im Kulturhaus statt. Karten auf okh.or.atDas nächste Konzert gibt Harry Ahamer mit seiner Band am 14. August in der Soundgruam in Timelkam.