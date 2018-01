Kultur im neuen Jahr mit Abo für Kinder

03.01.2018, 00:00 Uhr

Das Kulturprogramm im Stadtsaal Vöcklabruck wartet auch 2018 mit vielen Highlights auf.

VÖCKLABRUCK. Für die kleinen Besucher gibt es nun auch zwei eigene Kinder-Kultur-Abos. Für eines sind noch Karten erhältlich. Es beinhaltet "Wir pfeifen auf den Gurkenkönig" am 4. März, "Mai Cocopelli – Floh im Ohr" am 24. März und "Die Schatztaucherin" am 17. April. Alle drei Veranstaltungen können um 18 Euro besucht werden.Für Erwachsene startet das Programm im neuen Jahr mit dem Musiktheater "Der Freischütz" am Samstag, 13. Jänner. Zu sehen ist die romantische Oper von Carl Maria von Weber in einer Neuinszenierung des Freien Landestheaters Bayern. Am 26. Jänner gastiert das Operettentheater Salzburg mit "Der Vogelhändler" in Vöcklabruck. "Ein Wintermärchen" von William Shakespeare steht am 15. Februar am Programm. Die Tragikkomödie handelt von Liebe, Eifersucht und Intrige. Märchenhafte Elemente werden von der Shakespeare Company Berlin mit Puppen umgesetzt. Karten: Tourismusbüro Vöcklabruck (07672/26644), kuf.at