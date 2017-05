04.05.2017, 10:46 Uhr

Offene Galerie bei Silvia Weinberger

SCHWANENSTADT. Ein "Tag der offenen Galerie" findet am Freitag, 7. Mai, ab 14 Uhr bei Silvia Weinberger in der Bahnhofstraße 4 statt (bei Schlechtwetter 14. Mai). Es spielen "Sister Station". Am 13. Mai, 20 Uhr, gibt's im Leebhof das Benefizfest "Lebeliebelache" mit "Yasmo & Die Klangkantine", Christoph Martin und "Roithauma Buschbuam".

