Pabinger Blondinentreffen 19 - 21 MAI 2017

AT

, Mitterleiten , 4881 Mitterleiten AT

Feuerwehr Pabing , Mitterleiten , 4881 Mitterleiten AT

Auch heuer findet wieder das legendäre

"PABINGER BLONDINENTREFFEN" statt.





FEUERWEHR ZELTFEST DER FF PABING (Gemeinde Strass i.A./OÖ)

am 19.-21. Mai 2017





Freitag 19, Mai 2017



FESTAKT - SEGNUNG des KLEINLÖSCHFAHRZEUGES

anschließend Abendunterhaltung





SAMSTAG 20.Mai 2017



PABINGER BLONDINENTREFFEN

Abendunterhaltung mit der Musik

"Zillertaler Gipfelstürmer"

Beginn: 20:30 Uhr -

MOTTO: TRACHT IST COOL - 1 Gratis Bargetränk für jede Dame in Tracht







am SONNTAG 21. Mai 2017



findet ein FRÜHSCHOPPEN mit der Musikgruppe

"Die Teufelskerle" statt. Beginn: 10 Uhr

Eintrítt freiw. Spenden

Beim Frühschoppen haben wir auch ein GROSSES KINDERPROGRAMM

mit große HÜPFBURG,.....



Der Reinerlös dieser Veranstaltung dient zum Ankauf von Feuerwehrgeräten.