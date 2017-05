**** Voices / Guitars / Beatbox / Trumpets****Liebe FreundInnen der guten Musik!Es gibt einen Grund zur Freude:Auf geht’s in die zweite Runde, das SAMMELSURIUM #2 steht vor der Tür! Nach einem grandiosen Auftakt am Ostersonntag (Tonträger Rec. Lablenight mit TEXTA u.a.) geht die Veranstaltungsreihe SAMMELSURIUM am 13. Mai im OKH Vöcklabruck zum zweiten Mal über die Bühne. Den Gästen werden hierbei – angelehnt an den Veranstaltungsnamen - pro Event jeweils unterschiedliche musikalische Stilrichtungen geboten. Frei nach dem Motto: Abwechslung findet einfach jede/r gut. Der Kulturverein Unterton fungiert dafür als Plattform für die Durchführung der Veranstaltungen, welche im Raum Vöcklabruck stattfinden.

Das SAMMELSURIUM#2 wird dieses Mal als Konzertabend abgehalten: Aus der Bundeshauptstadt Wien konnte die mitreißende Balkan Polka-Punk Band ROY DE ROY gewonnen werden, die ihrem Publikum kräftig einheizt und zum durchgängigen Tanzen motiviert. Aus Graz reisen die drei Jungs von THE UPTOWN MONOTONES an, die bereits bei „Die große Chance“ im ORF zu sehen waren und Spezielles machen: man kann ihre Musikrichtung aus einer einzigartigen Mischung aus Beatbox, Gitarrensound und Didgeridoo beschreiben, die ebenfalls keine/n am Hocker sitzen lässt. Um den Abend musikalisch abzurunden werden aus der oberösterreichischen Heimat die Stimmungskanonen des Atterseer Seemanns-Chor KAWENZMÄNNER den Abend mit viel Schmäh und Sympathie eröffnen.Wer also neugierig geworden ist und einen wunderbaren Konzertabend erleben möchte, ist am 13.05. sehr herzlich ab 19:15 Uhr ins OKH Vöcklabruck eingeladen. Es erwartet euch eine grandiose Nacht mit großartigen Musikern und tollen Menschen. Der Kartenvorverkauf ist in vollem Gange: VVK-Ticktets sind online zu ergattern über NTRY-Ticketing: https://ntry.at/sammelsurium2 Wir freuen uns auf jede/n Einzelne/n!Das SAMMELSURIUM-TeamVVK: 12,-AK: 16,-