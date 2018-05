Verwandlungen wie bei Kafka in Kirgistan

02.05.2018, 13:23 Uhr

Daniela Emminger packt das Porträt eines Landes in einen Roman über Liebe und Freundschaft.

AURACH, WIEN. "Ich wollte einen Roman darüber schreiben, wie es ist, alles zu verlieren", sagt Daniela Emminger. Damit sie das Gefühl des totalen Auf-sich-alleine-gestellt-Seins nachvollziehen konnte, verbrachte die Wiener Autorin mit Auracher Wurzeln ganze sechs Monate, aufgeteilt auf zwei Sommer, in Kirgistan. Herausgekommen ist ein Roman über das Suchen und Finden, über Liebe und Freundschaft, über Genie und Wahnsinn.

Sybille sucht Samat

Von Kökbörö bis Star Wars

"Die Protagonistin Sybille hat alles verloren, ihre Familie, ihren Job und den Sinn im Leben", erzählt Emminger vom Beginn ihres neuen Werkes. Also beschließt Sybille, nach Kirgistan aufzubrechen, um ihren Jugendfreund Samat wiederzufinden. Dieser wuchs als einziger Ausländer in Sybilles Heimatdorf auf, verschwand jedoch im Alter von 18 Jahren nach Kirgistan, um dort seinen Vater zu suchen. Somit steht Sybille bald – ebenso wie es Autorin Daniela Emminger selbst erprobt hat – alleine in einem fremden Land und lernt dieses samt seiner Einwohner und Kultur kennen, ohne jedoch der Sprache mächtig zu sein.So dürfen auch zahlreiche kirgisische Eigenheiten im Buch nicht fehlen, wie etwa der Nationalsport Kökbörö – eine Art Polo mit einem toten Ziegenkörper als Ball – und das Erfrischungsgetränk Kymys aus vergorener Stutenmilch. Gemischt wird das Ganze mit einer Portion absurder Science Fiction – in Form eines geheimen Schmetterlingsexperiments.