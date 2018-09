13.09.2018, 10:01 Uhr

Vom Electric Love zum "Seidl Treff"

ATTNANG-PUCHHEIM. Die Feuerwehr Puchheim veranstaltet am Samstag, 15. September, ab 19.30 Uhr den "Seidl Treff" in ihrem Zeughaus. Die Band "Under the Beltline" lässt den Sound der 50er-Jahre wieder aufleben, auf der zweiten Bühne legt DJ Tanic auf. Der junge Salzburger war heuer unter anderem beim Electric Love Festival zu hören.

