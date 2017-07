27.07.2017, 09:19 Uhr

Vorbereitung auf Betriebsgründung

VÖCKLABURCK. Damit die Selbstständigkeit zur Erfolgsstory wird, bereitet das Gründerservice der WKOÖ in allen Bezirken auf die Betriebsgründung vor. In einem Gründer-Workshop erfahren angehende Jungunternehmer alles Wesentliche, um richtig durchzustarten. Im Workshop wird einerseits zu rechtlichen Themen wie Gewerberecht, Rechtsformen, Steuern und soziale Absicherung informiert, andererseits geht es um die betriebswirtschaftliche Gründungsvorbereitung. Spezialisten geben Tipps zur richtigen Markteinschätzung, zu Fragen der Finanzierung und Förderung sowie zur Erstellung eines Businessplans. Die Teilnehmer können in der Kleingruppe lernen und Kontakte knüpfen. Der erste Termin in Vöcklabruck ist am 22. August. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter veranstaltung@wkooe.at oder Tel. 05/90909-7056.

