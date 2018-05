Zu Ehren des großen Dirigenten

02.05.2018, 13:16 Uhr

"Internationale Nikolaus Harnoncourt Tage" von 10. bis 13. Mai

ST. GEORGEN. Die "Internationalen Nikolaus Harnoncourt Tage" erlebten im Mai 2017 einen fulminanten Start. Die Idee, in St. Georgen einen Ort der Auseinandersetzung mit einem zentralen Glaubenssatz Harnoncourts zu schaffen, – „mit Mut Neues entdecken ebenso wie mit Demut zeitlose und ewig gültige Aussagen der Komponisten weiter reichen“ – wurde vom Publikum wie auch von den mitwirkenden Künstlern sehr gut angenommen.Heuer gehen die Tage zu Ehren des 2016 in St. Georgen verstorbenen Dirigenten von 10. bis 13. Mai über die Bühne. Das Eröffnungskonzert findet am Donnerstag, 10. Mai, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Georgen statt. Der Wiener Kammerchor führt Mozarts Sinfonie in C-Dur und Haydns Nelsonmesse auf. Am zweiten Abend musizieren Harnoncourts Freunde. Beim Kammerkonzert am Freitag, 11. Mai, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Georgen stehen Werke von Dvorak und Brahms am Programm. Am Samstag, 12. Mai, 11 Uhr, begibt sich das Attergauer Jugend-sinfonie Orchester in der Attergauhalle auf die Spuren von Nikolaus Harnoncourt. Um 15 Uhr ist Bariton Florian Boesch mit Schuberts "Winterreise" in der Pfarrkirche zu erleben, anschließend steht er für ein Künstlergespräch bereit.