Eine Volkskrankheit im Verborgenen: Depression

12.10.2017, 17:18 Uhr

Nahezu jeder Mensch leidet ab und zu an einer gedrückten Stimmung. Der Übergang von einer zeitweiligen depressiven Verstimmung hin zu einer tatsächlichen Depression ist dabei oft fließend. Nicht immer steht ein traumatisches Lebensereignis hinter dem Ausbruch der Erkrankung."Manche Menschen führen ein gut organisiertes und glückliches Leben und erkranken trotzdem an einer Depression", erzählt Primar Christoph Silberbauer, Leiter der Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck, "gerade diese Situation macht es ihnen und ihrem direkten Umfeld sehr schwer, dieses innere Leiden nachzuvollziehen und Hilfe in Anspruch zu nehmen."Bei einem depressiven Menschen kommt es zu einer Störung im Gehirnstoffwechsel. Die Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin, die für das seelische Wohlbefinden zuständig sind, werden nicht in ausreichendem Maße übertragen. Daraus resultieren Gefühle wie Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit, Unruhe, Schuldgefühle und manchmal auch Suizidgedanken.„Es ist sehr wichtig, dass Betroffene sich bewusst machen, dass ihr Befinden keineswegs die Folge falschen Denkens, Verhaltens oder Fühlens ist“, betont der Experte, „genau wie andere Erkrankungen können diese heute gut behandelt werden.“ Die Kombination moderner Antidepressiva mit einer Psychotherapie habe sich hier als besonders wirksam erwiesen, so Silberbauer.