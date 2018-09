Wie mit Depression umgehen

20.09.2018, 15:16 Uhr

Veranstaltungsreihe im Salzkammergut-Klinikum vermittelt Informationen und Tipps für Angehörige

VÖCKLABRUCK. Die Diagnose Depression stellt nicht nur die Betroffenen, sondern auch ihre Angehörigen vor große Herausforderungen. Die Krankheit kann sich massiv auf die Bewältigung des Alltags auswirken und lässt das Wesen eines geliebten Menschen verändert erscheinen. Um Angehörigen eine Hilfestellung anzubieten, beginnt am 3. Oktober im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck eine Veranstaltungsreihe der Abteilung für Psychiatrie, die auf die Hintergründe der Erkrankung eingeht, um den Umgang mit den Betroffenen zu erleichtern.Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, Angehörigen zu vermitteln, wie sie die Bedürfnisse der Betroffenen erkennen und Rückzugsphasen richtig deuten, um so adäquate Hilfestellung leisten zu können. Denn gerade für depressive Menschen ist es wichtig, dass man Hoffnung und Unterstützung vermittelt und demotivierendes Verhalten vermeidet.

Die Informationsreihe beginnt am Mittwoch, 3. Oktober, 18.30 Uhr. Folgetermine sind der 10. und der 17. Oktober, jeweils in der Zeit von 18.30 bis 21.30 Uhr. Anmeldung: bis spätestens 28. September unter Tel. 05/055471-26562 (Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr) oder Mail an adolf.binder@gespag.at. Die Kurse finden im Ausbildungszentrum des Salzkammergut-Klinikums statt, die Teilnahme ist kostenlos.